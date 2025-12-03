Gobierno entrega dos importantes proyectos educativos en el Catatumbo

En El Tarra se espera hoy la inauguración de la Universidad del Catatumbo / Foto Presidencia Colombia

Cúcuta

Hoy el presidente Gustavo Petro llegará la región del Catatumbo en Norte de Santander para poner en marcha dos grandes proyectos educativos, la Universidad del Catatumbo y el colegio de la Fundación Pies Descalzos.

El jefe de Estado liderará la puesta en marcha de estas dos iniciativas en los municipios de El Tarra y Tibú, en medio de la compleja situación de inseguridad en esa zona.

La obra compromete recursos por más de 30 mil millones de pesos y espera recibir mil quinientos estudiantes de los municipios de Convención, El Tarra, El Carmen, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

En el municipio de Tibú se inaugura el megacolegio de la cantante barranquillera que tuvo una inversión de 20 mil millones de pesos.

El presidente Petro llega en un momento donde no han cesado las confrontaciones entre los grupos ilegales ELN y las disidencias armadas que se disputan el territorio desde hace diez meses al norte del departamento.

En esa región hoy hay sembradas más de 45 mil hectáreas de coca sembradas a lo largo y ancho de los diez municipios que componen esa subregión.