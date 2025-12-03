Caldas cierra el 2025 como el departamento más productivo de café del país

En Cauca se siembran, en sus 94.500 hectáreas disponibles, de café arábico de las variedades Castillo, Colombia, Caturra, Típica, Borbón y Tabí, en 34 municipios. | Foto: Getty Images / Timothy Fadek

Manizales

El departamento más productivo del país es Caldas, un hito que se atribuye al riguroso trabajo del Servicio de Extensión, que apoya a los caficultores en estrategias agronómicas. La mayor productividad se traduce en un mayor valor agregado para el territorio y sus municipios.

Sobre estos temas del 2025 y lo que viene para el 2026, hablamos con Natalia Yepes Jaramillo, directora ejecutiva del comité de cafeteros de Caldas.

“Esto es gracias a ese trabajo tan juicioso que hacemos desde el servicio de extensión que son este ejército de camisetas amarillas eh que van por todo el departamento conversando con los caficultores, apoyándolos en todas las estrategias que nosotros tenemos para ellos”, así lo destacó la dirigente gremial.

Le puede interesar: A partir del 15 de diciembre la sede de dispensación de Cafam tendrá un cierre definitivo

Retos para el 2026

La producción de la cosecha 2025 fue menor que la del año pasado a causa del invierno de principios de año. No se tienen cifras cerradas aún. Sin embargo, hay floraciones recientes que generan expectativa de una buena cosecha en la mitaca del primer semestre de 2026.

“Observamos un gremio altamente consolidado, excepcionalmente articulado y con unas propuestas muy innovadoras e interesantes por parte de la gerencia general, vehiculizadas a través de estas empresas adscritas a la Federación”, destacó Natalia Yepes.

Explicó además que “si bien enfrentamos varios retos, principalmente relacionados con la floración de este año que, lastimosamente, no fue la mejor debido a los temas climáticos, esto no ha sido impedimento para mantenernos como el departamento más productivo y seguir aportando a que el café colombiano se mantenga como uno de los mejores cafés del mundo”, dijo Natalia Yepes.

Le puede interesar: Manizales enciende la navidad

Innovación y alianzas estratégicas

En el marco del congreso cafetero, la empresa Buen Café. presentó el café es una empresa propia del gremio y de la institucionalidad cafetera, una alianza estratégica con la Industria Licorera de Caldas y el icónico Aguardiente Amarillo, logrando la consolidación de un producto que combina los sabores de ambos productos.