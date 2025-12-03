Festival Internacional de Tunas de Duitama rendirá homenaje a la salsa

Entre las agrupaciones invitadas se destacan tunas de la Universidad Nacional, la Universidad Católica, el Rosario y Los Libertadores.

El Festival Internacional de Tunas de Duitama celebrará este 6 y 7 de diciembre su edición número 22, con un homenaje especial a la salsa y a los grandes artistas que han marcado este género en Colombia y el mundo. Temas de Grupo Niche, Fruko y sus Tesos, Guayacán, Joe Arroyo, entre otros referentes, harán parte de la programación musical que reunirá a tunas de Perú, México y diferentes regiones del país.

Los eventos comenzarán el 6 de diciembre desde las 12:30 p. m. hasta las 10:00 p. m., y continuarán el 7 de diciembre entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., en una edición que espera la asistencia de más de 7.000 personas durante el puente de velitas.

La organización está a cargo de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), desde su Facultad Seccional Duitama, bajo la dirección del decano Wilman Pineda, con el apoyo de la Gobernación de Boyacá, la Alcaldía de Duitama y aliados del sector público y privado.

Desfile y programación especial

El coordinador del festival, Antonio Leguízamo Díaz, señaló que esta edición contará con un nutrido “pasacalles” en el que las tunas desfilarán alrededor del Parque Los Libertadores, partiendo de la calle 15 con carrera 14, avanzando hasta la carrera 17 y regresando al parque por la calle 16, punto en el que se ubicará la tarima principal.

“Nos acompañarán cerca de 500 músicos, y esperamos más de 7.000 asistentes entre los dos días del evento”, indicó Leguízamo.

Entre las agrupaciones invitadas se destacan tunas de la Universidad Nacional, la Universidad Católica, el Rosario, Los Libertadores, la Universidad Central, la Distrital, y otras instituciones del país. Dado el contexto decembrino, los asistentes también podrán disfrutar de un concierto de Navidad y una serenata en homenaje a la Virgen María.

Actividades en toda la ciudad

El festival tendrá además puntos descentralizados: las tunas ofrecerán presentaciones especiales en el Pueblito Boyacense, así como en hoteles, restaurantes y otros espacios de la ciudad.

Jurados y premiación

El jurado estará conformado por Yaneth Angulo Hermosa, directora musical de la Tuna Femenina de la Universidad Nacional; Camilo Bernate Navarro, tuno javeriano y exdirector de la Tuna Javeriana; y Juan Sebastián Salamanca, maestro en Música y tuno Whizkas.

Se premiarán las categorías de mejor tuna (primer, segundo y tercer lugar), mejor pandereta, mejor capa, mejor bandera, mejor solista (femenino y masculino), mejor interpretación del homenaje salsero, mejor instrumentista, premio a la calidad musical y tuna simpatía.

Con esta edición, Duitama reafirma su posición como uno de los escenarios más importantes para la tradición tunera en Colombia y como epicentro cultural del inicio de la temporada navideña.