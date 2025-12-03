Familiares de Liliana Cruz Buitrago convocan velatón en Ramiriquí para exigir verdad y justicia

El acto simbólico será este martes a las 6:00 p. m. en el parque principal de Ramiriquí.

Ramiriquí

Los familiares y amigos de Liliana Cruz Buitrago, la joven que falleció en hechos que aún son materia de investigación ocurridos el pasado 19 de noviembre en el municipio de Chiscas, realizarán este martes una velatón en su memoria en el municipio de Ramiriquí.

La convocatoria fue hecha por su prima, Valentina Mesa Buitrago, quien señaló que el propósito de la jornada es rendir homenaje a la vida de Liliana y, al mismo tiempo, exigir que se esclarezcan plenamente las circunstancias de su muerte.

La velatón se llevará a cabo a partir de las 6:00 de la tarde en el parque principal de Ramiriquí. Los organizadores invitan a los asistentes a vestir camisa blanca y llevar un globo morado como símbolo de memoria, respeto y exigencia de justicia.

“Lo único que buscamos como familia es que se conozca la verdad, que se esclarezcan los hechos de la muerte de Liliana y sepamos realmente qué fue lo que pasó”, expresó Valentina Mesa Buitrago, quien aseguró que la joven dejó una huella importante no solo en Ramiriquí, sino también en otros municipios de Boyacá, donde fue reconocida por su compromiso social, su solidaridad y la defensa de los derechos de las personas.

La familia reiteró el llamado a las autoridades para que el caso avance con celeridad y transparencia, y extendió la invitación a la ciudadanía para que se sume de manera pacífica a este acto de memoria y acompañamiento.