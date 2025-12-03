Energía con Propósito impulsa empleo, educación e inclusión en la transición energética en Boyacá

“Energía con Propósito” impulsa la transición energética con enfoque social y oportunidades para jóvenes y comunidades

Puerto Boyacá

En el municipio de Puerto Boyacá fue presentado el movimiento Energía con Propósito, una iniciativa que conecta al sector público, privado y a profesionales del sector energético para que la transición energética en Colombia y Latinoamérica se traduzca en educación, orientación profesional, formación técnica y tecnológica, empleos dignos y crecimiento económico para los territorios.

El movimiento es liderado por el ingeniero John Sebastián Salinas Benavides, quien explicó que la propuesta busca que la transición energética no solo se quede en grandes obras de infraestructura, sino que genere beneficios directos para las comunidades.

“Queremos que la transición energética se convierta en oportunidades reales para quienes hoy tienen menos acceso: jóvenes, mujeres y comunidades rurales y vulnerables. No se trata solo de instalar paneles solares, sino de transformar la vida de las personas a través del conocimiento, el empleo y el desarrollo local”, afirmó.

Energía con Propósito impulsa proyectos sociales ligados a la energía en sectores como agua, salud, conectividad, agricultura y servicios comunitarios; así como el desarrollo económico en territorios energéticos y el fortalecimiento de colegios, el SENA, universidades, gobiernos locales y organizaciones comunitarias. También promueve la innovación, el emprendimiento en energías renovables y una cultura de uso responsable de la energía frente al cambio climático.

La primera experiencia del movimiento se desarrolla en una institución educativa rural de Puerto Boyacá, donde los estudiantes interactuaron con kits de robots que funcionan con energía solar, aprendiendo de manera práctica sobre esta tecnología. La iniciativa continuará con la creación de un semillero estudiantil y procesos de capacitación más avanzados.

“El objetivo es que los jóvenes no sean solo espectadores de los grandes proyectos energéticos que llegan a los territorios, sino que sean protagonistas, con formación, empleo y participación real”, agregó.

El movimiento también proyecta su expansión a otros departamentos como Boyacá, donde existe un alto potencial de radiación solar y un terreno favorable para el desarrollo de energías renovables.

“Hoy, en varias regiones ya se construyen granjas solares, pero muchas comunidades no están preparadas para participar. Por eso es clave capacitar desde ahora, para que la mano de obra local pueda acceder a estas oportunidades”, concluyó.