Dos hombres enviados a la cárcel en Cartagena por presuntos hurtos en Olaya y El Pozón

Fiscales de la Seccional Bolívar presentaron ante jueces de control de garantías a dos hombres quienes, en procesos independientes, fueron asegurados en centros carcelarios por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado. Los hechos sucedieron en Cartagena.

• Se trata de Jonat Herrera Meza quien, al parecer, el pasado 24 de noviembre hurtó una motocicleta a un mototaxista. La Fiscalía evidenció que el procesado solicitó los servicios de transporte para, supuestamente, dirigirse al barrio Olaya Herrera, pero en el camino, tras pedir un cambio de ruta, intimidó con un arma blanca al hombre y se apoderó del vehículo. La Policía capturó al investigado poco después de los hechos.

• Por acontecimientos registrados el 23 de noviembre último, fue judicializado Jamel Molina Muñoz. Se cree que el investigado le hurtó un celular de alta gama a una mujer quien caminaba por el barrio El Pozón.

Uniformados de la policía detuvieron al hombre cuando huía y le encontraron en su poder el móvil de la víctima. Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en los cargos imputados.