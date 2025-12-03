“Colombia es una chimba” la canción que refleja la fiebre mundialista

El interprete José Ricardo le apuesta desde ya a una canción que muestre lo más llamativo de nuestro país, con una canción que une a todos los colombianos en estar orgullosos de nuestra identidad nacional.

La letra es del maestro Giovanny Armando romero quien mezcla lo tropical, lo jocoso y unos arreglos armónicos que le dan un ingrediente especial a esta canción, dónde se exponen sus dichos y paisajes representativos que muestran a Colombia en todo su esplendor, reuniendo tambien en este producto diferentes ritmos musicales todos muy autoctonos de nuestro pais.

“Colombia es una Chimba” fue producida en la ciudad de Medellin, y su videoclip en los lugares mas representativos de la ciudad, como la comuna 13 donde se refleja el colorido y el ambiente de amabalidad de los paisas en una cancion que desde ya empieza a convertirse en todo un himno de la colombianidad.

El artista cuenta con mas de 20 años de carrera artistica, seis de ellos dedicados como solista donde ha logrado consolidarse como una de las voces mas prometedoras de la salsa tropical en Colombia, destacandose por su estilo autentico y su enorme capacidad interpretativa y un repertorio que combina tradicion y frescura, ahora demuestra con esta canción toda su versatilidad en el genero tropical.