A partir del 15 de diciembre la sede de dispensación de Cafam tendrá un cierre definitivo

Manizales

A partir del 15 de diciembre la sede de Cafam del centro dejará de prestar el servicio para los usuarios de la Nueva Eps, es decir, que a partir de esa fecha los usuarios de esa entidad sólo podrán reclamar medicamentos en la sede de Laureles y del Cable de Cafam. La asociación de usuarios manifestó su preocupación por esta medida

Gabriel Palacio, presidente del Comité de Usuarios de la Nueva Eps denunció en Caracol Radio que la sede del centro de Cafam ya no estará habilitada para la entrega de medicamentos y explicó que esto es una gran violación al derecho fundamental a la salud porque muchas personas no se pueden desplazar hasta laureles o el cable. Palacio explicó que la entrega de medicamentos aún es muy lenta y esperan que con próximas decisiones judiciales este proceso avance

“Sinceramente estoy tratando de comunicarme con el director médico en Manizales de la nueva EPS que nos informe debido a que el 15 de este mes cierran los servicios en Cafam del centro. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que nos vayan a trasladar a esa población tan gigantesca que atienden el centro y que tienen que ir a reclamar medicamentos a Laureles “, dijo el veedor de salud

Se recuerda que los usuarios de la Nueva Eps también están sufriendo afectaciones por la falta de atención debido al cierre del Hospital de Caldas y Hospital Santa Sofia