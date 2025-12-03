Autoridades reportan normalidad en el triunfo del Cúcuta Deportivo a la A

Cúcuta

Un parte de tranquilidad entregaron las autoridades en la ciudad luego de la celebración por el ascenso del Cúcuta Deportivo al Torneo del Futbol Profesional Colombiano.

La masiva asistencia al estadio general Santander de los hinchas, fue el comienzo de una serie de emociones que se conjugaron en sufrimiento, llanto, alegría, emociones desbordadas, pero que por fortuna trascurrió en completa normalidad.

El cierre de la Avenida Libertadores permitió que muchos cucuteños celebraran el triunfo en medio de una algarabía que las autoridades pudieron controlar.

El secretario de tránsito de la ciudad Jhoan Botello dijo a Caracol Radio que “a pesar del partido tan sufrido, la gente tuvo un buen comportamiento, no tenemos situaciones que lamentar y fue un triunfo que se vivió con alegría, respeto y responsabilidad”.

Explicó el funcionario que la restricción, resultó favorable para poder mantener el orden, la seguridad y permitir el disfrute del triunfo en calma.