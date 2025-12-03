Atribuyen al ELN ataque a la policía en el corregimiento de Aguaclara

Cúcuta

El comandante de la policía metropolitana Coronel Fabio Ojeda rechazó la acción violenta contra la estación de policía del corregimiento de Aguaclara, en la zona rural de Cúcuta.

El alto oficial dijo a Caracol Radio que “rechazamos el vil acto criminal que le arrebató la vida a nuestro Patrullero Luis Alfredo Montero Angarita mientras cumplía con su deber en la Subestación de Policía Aguaclara, en Cúcuta”.

“Nos unimos en solidaridad con su respetada familia. El Patrullero Montero dedicó 14 años a la institución y al servicio de la comunidad. Expresamos nuestra profunda solidaridad con su familia” dijo el coronel.

En este mismo ataque, resultó lesionado un patrullero de la Policía Nacional, quien afortunadamente se recupera en un centro asistencial.

El comandante señaló que “estas acciones son producto de una retaliación del Grupo Armado Organizado ELN, en respuesta a las recientes operaciones. La búsqueda de alias Coquí continúa siendo una prioridad para la Policía Nacional”.