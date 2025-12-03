Asesinan a joven líder comunitaria en zona rural de El Roble, Sucre

Hay consternación en el municipio de El Roble, Sucre, tras el asesinato de Darlis Arcia, una joven líder comunitaria ampliamente reconocida por su compromiso social en el corregimiento El Sitio.

El hecho ocurrió en la tarde del martes en zona rural y, por ahora, las autoridades no han esclarecido las circunstancias del crimen.

Arcia, oriunda del corregimiento Valencia, en Sincé, residía con su esposo —un docente— en El Sitio y trabajaba en el fortalecimiento de proyectos de una fundación con presencia en la región.

Habitantes del municipio destacaron su liderazgo y el papel que desempeñaba en procesos sociales para mejorar las condiciones de vida de las familias.

Este asesinato se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a la comunidad.

Con este caso, El Roble completa seis homicidios en lo corrido de 2025, mientras que el departamento de Sucre alcanza 171 muertes violentas, una cifra que preocupa por su incremento y la falta de respuestas claras.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos exigieron justicia.

Juan David Díaz, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado en Sucre, pidió que el caso sea esclarecido con celeridad: “Exijo justicia y que las autoridades actúen frente a los criminales que vienen generando terror en nuestro municipio”, expresó.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y evidencias para dar con los responsables y evitar que este crimen quede en la impunidad.