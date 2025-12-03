Alcaldesa de Suárez, Tolima, enfrentó a empresa de aseo por presunto constreñimiento a usuarios

Tolima

Polémica ha generado en redes sociales la confrontación que tuvo la alcaldesa de Suárez, Consuelo Avilés, con un funcionario y el gerente de Interaseo en el Tolima, debido al supuesto constreñimiento que estaría ejerciendo la empresa contra sus usuarios en esta población.

En un video publicado en redes sociales quedó registrado el momento cuando la alcaldesa Avilés aborda e increpa a un funcionario de Interaseo, quien supuestamente les estaba haciendo firmar a los residentes de Suárez un formato o documento que, al parecer, los retendría como usuarios de la empresa.

Luego de ser abordado por la mandataria, el funcionario de Interaseo se negó a mostrarle el documento que estaba haciéndoles firmar a los usuarios y la comunicó telefónicamente con el gerente regional Diego Vargas.

“Varias habitantes del municipio dijeron que había un funcionario de Interaseo haciendo un recorrido con un documento que los estaban haciendo firmar. Me acerco, como alcaldesa y usuaria del servicio, para que me mostrara el documento, pero no entiendo cuál es el interés en no dejarme conocer el documento, lo que genera suspicacia”, le dijo la alcaldesa de Suárez al gerente.

Por su parte, el gerente Vargas respondió que “estamos en libre competencia, hay unos procesos de desvinculaciones, es el usuario quien toma la determinación si se va o si se queda. Si el usuario tomó esa decisión, nosotros también podemos llegar, así como llegaron ustedes para hablar con el usuario y ofrecerle”. Fueron apartes de la respuesta del gerente que se alcanzan a escuchar.

La mandataria ha insistido en repetidas ocasiones que desea habilitar a la empresa municipal de servicios públicos como operador de aseo para retomar directamente la prestación del mismo. Sin embargo, Avilés sostiene que Interaseo se ha negado a liberar a los usuarios.

“Si están generando algún tipo de constreñimiento con los usuarios, eso no se puede así. Dicen que hay un funcionario de Interaseo que llega a mi casa, están pidiendo una firma y, si no firmo, me veré inmersa en problemas legales. Eso no es sana ni libre competencia”, acotó la alcaldesa.

Se espera un pronunciamiento oficial de Interaseo para conocer a detalle el contenido del documento distribuido entre los residentes de Suárez.