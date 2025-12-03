“A mí no me gusta ir por lo bajo, pero si toca, toca”: RTVC pide a periodista hackear a concejal

El periodista Santiago Ángel revela pruebas que confirmarían una grave denuncia: en una reunión interna, un alto funcionario del medio de comunicación RTVC habría dado la orden de “revolcarle la vida” a un concejal de Bogotá que ha sido crítico de los movimientos del sistema de medios públicos. La instrucción, según los audios publicados, incluía incluso la posibilidad de hackearlo para acceder a su información personal, algo que ya había sido advertido en una columna anterior.

Por su parte RTVC, desde sus cuentas oficiales, exigió públicamente a Ángel que rectificara la información, asegurando que todo lo que él había denunciado era falso. Sin embargo, en respuesta, el periodista divulgó el audio de la reunión en el que se escucha claramente a un funcionario pedir que se investigue al concejal, mencionando su vida privada, los contratos de su esposa y la necesidad de buscar información comprometedora para desacreditarlo.

En el fragmento revelado se oye a los funcionarios hablar con total naturalidad de acceder a datos personales: “revuélquele la vida a ese malparido”. La conversación, que incluye referencias a supuestos mecanismos de espionaje “más efectivos que Pegasus”.

Santiago Ángel decidió no publicar el nombre del concejal presuntamente afectado, ni las identidades de todos los funcionarios involucrados, pero sí dejó claro que el caso refleja un comportamiento preocupante dentro de RTVC.