A la U le falta un nombre para completar su lista a la Cámara por Boyacá

Boyacá

Los partidos políticos siguen en su carrera contrarreloj para conformar sus listas de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Ya están listos los nombres de los aspirantes del Pacto Histórico, Alianza Verde, casi definida la del Partido Liberal a falta de dos nombres y la del Partido de la U.

Estos son los candidatos:

Jairo Enrique Castiblanco Parra: Empresario, oriundo de Samacá de donde fue concejal, diputado a la Asamblea de Boyacá y congresista entre 2014 y 2018.

Humprey Roa Sarmiento: Nació en Chinavita, es Arquitecto y abogado, diputado a la Asamblea de Boyacá y Representante a la Cámara entre 2014 y 2018.

Nancy Zapata: Oriunda de Chiquinquirá, es Administradora Pública y Licenciada en Lengua extranjera inglés y hace parte del partido MIRA.

Liby Puerto: Asociación de Mujeres campesinas de Boyacá

Yury Neill Díaz Aranguren: Exalcalde de Tota y exdiputado de Boyacá.

Esta lista está pendiente de definir un último nombre para ser presentada ante la Registraduría.