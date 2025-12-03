Tunja

A la U le falta un nombre para completar su lista a la Cámara por Boyacá

Boyacá empieza a definir sus cartas para las elecciones al Congreso de 2026.

A la U le falta un nombre para completar su lista a la Cámara por Boyacá

Boyacá

Los partidos políticos siguen en su carrera contrarreloj para conformar sus listas de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. Ya están listos los nombres de los aspirantes del Pacto Histórico, Alianza Verde, casi definida la del Partido Liberal a falta de dos nombres y la del Partido de la U.

Estos son los candidatos:

Jairo Enrique Castiblanco Parra: Empresario, oriundo de Samacá de donde fue concejal, diputado a la Asamblea de Boyacá y congresista entre 2014 y 2018.

Humprey Roa Sarmiento: Nació en Chinavita, es Arquitecto y abogado, diputado a la Asamblea de Boyacá y Representante a la Cámara entre 2014 y 2018.

Nancy Zapata: Oriunda de Chiquinquirá, es Administradora Pública y Licenciada en Lengua extranjera inglés y hace parte del partido MIRA.

Liby Puerto: Asociación de Mujeres campesinas de Boyacá

Yury Neill Díaz Aranguren: Exalcalde de Tota y exdiputado de Boyacá.

Esta lista está pendiente de definir un último nombre para ser presentada ante la Registraduría.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad