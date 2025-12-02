Zaragoza: el Ejército intervino siete unidades mineras que generaban $8 mil millones al mes

Zaragoza- Antioquia

Tropas de la Brigada 11 del Ejército realizaron un operativo en zona rural del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, donde intervinieron siete minas en las que extraían oro, según esa autoridad, de manera ilegal y cuyos recursos estarían fortaleciendo a los grupos ilegales como el Clan del Golfo.

En el operativo realizado en la vereda Jobo, se destruyó maquinaria amarilla, motores industriales, clasificadores y más de 800 galones de ACP. Según las fuerzas militares, en estas siete unidades mineras podrían extraer 21 kilos de oro al mes, con lo que obtendrían ganancias de 8 mil millones.

“De acuerdo con la información aportada por la inteligencia militar, las rentas generadas con esta actividad ilícita servirían para el fortalecimiento de las fuentes de financiación y diferentes capacidades del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo”, manifestó la Brigada 11.

Agregan que los operativos se hacen con la intención de minimizar el impacto ambiental en el territorio debido a la contaminación generada por el mercurio y otros químicos utilizados en la extracción del mineral.