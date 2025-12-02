UNGRD enviará vuelo con ayudas humanitarias tras emergencia por lluvias en Leticia- Amazonas

La UNGRD confirmó a Caracol Radio que coordina el envío de vuelos con ayudas humanitarias a Leticia- Amazonas, tras la afectación de al menos 20 barrios por las fuertes lluvias.

Esta información fue confirmada en Cartagena por el director de la entidad, Carlos Carrillo, quien manifestó que ya tiene un informe preliminar sobre el impacto de las precipitaciones en este territorio amazónico.

“Estamos ya en comunicación con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, y por supuesto estamos listos para entregar las ayudas. Tendremos que enviar vuelos de apoyo con estas ayudas pues Leticia está muy aislado: me manifiestan también que hay necesidad de materiales de construcción, tejas”, declaró el funcionario.

Autoridades locales en coordinación con los organismos de socorro asisten la emergencia, tras 20 horas continuas de aguacero