Un partido de fútbol se convirtió en una batalla campal en la cancha de San Rafael en Manizales

Manizales

Lo que era un espacio de integración alrededor del fútbol se convirtió en una batalla campal, con disparos con arma traumática en la cancha de fútbol del colegio San Rafael, algunos deportistas se fueron a los golpes . La Policía anunció la captura de dos involucrados

Los hechos se registraron en la cancha de fútbol de San Rafael, donde se presentó una riña en la cual estos hombres, haciendo uso de un arma traumática, lesionaron a dos ciudadanos: uno en el brazo y otro en la pelvis, los cuales fueron trasladados a un centro asistencial, donde se recuperan satisfactoriamente.

La policía llegó al sitio y fueron capturados “Miguel” y “Jorge”, señalados de accionar el arma en mención, siendo dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales, a la espera de que un juez de control de garantías defina su situación jurídica. coronel Dave Anderson Figueroa Castellanos, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales

“Luego de un partido de fútbol no puede presentarse esto y menos entre personas que comparten un espacio de convivencia como lo es el deporte. La Policía Nacional continúa sus actividades de control y este tipo de respuesta institucional sea gracias a la llamada oportuna de la comunidad para que interviniéramos en esa disputa”, dijo Figueroa

La Policía Metropolitana de Manizales invitó a la comunidad a fortalecer el diálogo, el respeto y la tolerancia como herramientas fundamentales para la resolución pacífica de conflictos y evitar que lugares dedicados al deporte terminen en un rin de boxeo