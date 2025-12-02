Sogamoso enciende la magia de la Navidad y se transforma en la Villa de las Estrellas

Sogamoso

Este viernes 5 de diciembre, la Sogamoso dará inicio oficial a su temporada navideña con el encendido del alumbrado, un evento que se concentrará en la Plaza de la Villa, el Centro Antiguo y el renovado Parque Conchucua, con una amplia programación cultural y familiar que se extenderá hasta el 7 de enero.

El alcalde de la ciudad, Mauricio Barón, explicó que la fecha fue pensada para coincidir con el puente de velitas y permitir el reencuentro de muchas familias que viven fuera del municipio. “Desde las 6 de la tarde tendremos un evento artístico, cultural y pirotécnico para dar apertura a nuestra Navidad, que estará concentrada en dos puntos principales: la Plaza de la Villa y todo el Centro Antiguo”, señaló.

Uno de los principales atractivos será el Parque Conchucua, donde se representarán las cuatro estaciones del año en un montaje de iluminación y escenarios naturales, además de atracciones mecánicas completamente gratuitas para los niños. Según el alcalde, este espacio cuenta con cerca de tres hectáreas y fue recuperado tras una inversión significativa en infraestructura. “Hoy podemos decir que es uno de los mejores parques de la ciudad, totalmente transformado para el disfrute de las familias”, afirmó.

La inversión total supera los 6.000 millones de pesos, de los cuales cerca de 2.400 millones fueron destinados a la iluminación navideña, mientras que el resto se invirtió en la recuperación del Centro Histórico y el Parque Conchucua. La ciudad conservará el nombre de “Villa de las Estrellas” como su identidad navideña.

En materia de seguridad, el alcalde indicó que se ha fortalecido un esquema especial con Ejército, Policía, gestores de convivencia y seguridad privada. “Tendremos un anillo de seguridad completo para garantizar que propios y visitantes disfruten con tranquilidad”, aseguró.

Frente al uso de pólvora, el mandatario fue enfático en que está prohibida su manipulación por particulares. “El municipio ofrece un espectáculo pirotécnico profesional para evitar accidentes. La pólvora es peligrosa y los niños son siempre los más afectados”, advirtió.

Para la noche de inauguración se contará con la presentación de Los Hispanos, el artista vallenato Belandia, talentos locales, coros infantiles y un espectáculo de pirotecnia con una duración de 20 minutos.