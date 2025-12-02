Sogamoso da luz verde a su nuevo edificio administrativo: una obra de 11 pisos y más de 11.000 m²

Así quedará el nuevo edificio administrativo de la Alcaldía de Sogamoso, cuya construcción comenzará en el mes de diciembre.

Sogamoso

La Curaduría Urbana No. 2 de Sogamoso expidió la Resolución 25-0741 del 28 de noviembre de 2025, mediante la cual se concede la licencia urbanística en la modalidad de obra nueva para la construcción del nuevo edificio administrativo de la Alcaldía Municipal de Sogamoso, una obra institucional que transformará la infraestructura pública de la ciudad.

Dos predios con más de 8.000 m² y propiedad del Municipio

La licencia autoriza la intervención en dos predios identificados, con matrículas inmobiliarias 095-157906 y 095-157904, respectivamente.

Ambos lotes suman un área total de 8.018,62 m² y se encuentran ubicados entre las calles 15 y 16, en la Carrera 11, barrio Centro.

El propietario de los terrenos es el Municipio de Sogamoso, representado legalmente por el alcalde Mauricio Barón Granados, quien otorgó poder para el trámite al secretario de Infraestructura y Proyectos, Helber Danilo Martínez Chaparro.

Un proyecto de 11 pisos y sótano: más de 11.098 m² de construcción

El edificio contará con sótano y once pisos, además de terraza. En total, se construirán 11.098,59 m², con un índice de construcción del 1,38 % y un área de ocupación de 1.478,98 m².

Cuadro de áreas aprobado en la licencia:

Área general de los predios: 8.018,00 m²

Sótano: 2.636,10 m²

Primer piso: 1.478,98 m²

Segundo piso: 1.478,98 m²

Tercer piso Torre B: 441,00 m²

Cuarto piso Torre B: 441,00 m²

Tercer piso Torre A: 504,00 m²

Cuarto piso Torre A: 504,00 m²

Quinto piso: 504,00 m²

Quinto piso Torre B: 29,83 m²

Sexto a onceavo piso: 504,00 m² cada uno

Terraza: 56,70 m²

Distribución interna del edificio

La resolución detalla el uso de cada nivel:

Sótano: parqueaderos, cuarto de máquinas, tanques de agua y cuarto eléctrico.

Primer piso: oficinas de la Secretaría de Hacienda, atención al público, baterías de baños y sala de lactancia.

Segundo piso: áreas administrativas de Hacienda, Secretaría de Educación, dos baterías de baños y salón de eventos.

Tercer piso: Secretaría de Planeación, archivo, cubículos de atención y baños.

Cuarto piso Torre A: Secretaría de Salud.

Cuarto piso Torre B: sala de sesiones de la plenaria.

Quinto piso: Secretaría de Salud, Secretaría TIC y baños.

Sexto piso: Desarrollo Económico e Infraestructura.

Séptimo piso: Control Interno y Secretaría de Seguridad.

Octavo piso: Gestión del Riesgo y Secretaría de Hábitat.

Noveno piso: oficinas internas y administrativas.

Décimo piso: Secretaría General.

Onceavo piso: Despacho del alcalde, sala de juntas, Secretaría del Despacho y baños.

Cubierta: placa estructural para torres A y B.

Condiciones y obligaciones para la ejecución

Un proyecto clave para Sogamoso

Con la aprobación de esta licencia, Sogamoso avanza en la consolidación de un edificio administrativo propio, una necesidad histórica del municipio, que por años ha operado en sedes dispersas y en arriendo.

Una vez en firme, el acto administrativo estará disponible en la página web de la Curaduría Urbana No. 2 de Sogamoso.