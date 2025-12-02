Manizales

Reportan un nuevo caso de una persona quemada en el municipio de Riosucio, Caldas

Autoridades reportan dos casos de quemados por pólvora en Caldas

Manizales

2 quemados por pólvora suma Caldas para el periodo de vigilancia de estas festividades determinado por la Dirección Territorial de Salud: del 1 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026. El quemado de Anserma las autoridades lo están registrando en el periodo anterior a diciembre

Se trata de 2 adultos, de Manizales y Riosucio, de 22 y 23 años respectivamente. Se lastimaron con una papeleta y un cohete. Sus casos se conocieron este 1 de diciembre. En Anserma un menor resultó lesionado, pero las autoridades lo cuentan como un caso del 30 de noviembre

7 quemados con pólvora registraban el departamento, sin empezar el periodo de vigilancia. Esto se conoció el pasado 27 de noviembre, sin embargo, se cree que pueden haber más casos en esos días. Héctor Betancur, director local de salud de Riosucio, habla del último reporte

“Está a la espera de que lo valore ortopedia no es tan complejo, pero de todas maneras debemos hacer el reporte a través de nuestro sistema, donde se reporta un 100% de casos al tener un solo quemado”; dijo el funcionario

Las autoridades hacen un llamado a los ciudadanos para que denuncien cualquier irregularidad en cuanto al uso de la pólvora en la línea 123, opción 2

