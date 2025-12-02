¿Por qué la Selección Colombia Femenina no jugará la fecha 4 de la Liga de Naciones?

Este martes 2 de diciembre se jugará la cuarta fecha de la Liga de Naciones Femenina en Sudamérica, en esta jornada se dará el cierra del calendario en las eliminatorias por este año al Mundial del 2027 en Brasil. Sin embargo, mañana no jugará la Selección Colombia, que viene de igualar 1-1 ante las bolivianas.

Este torneo lo juegan nueve equipos los cuales son: Colombia, Venezuela, Chile, Ecuador, Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia. El país ausente es la Verdeamarela, que no juega porque ya tiene su cupo asegurado por ser el país anfitrión, por esta razón cada fecha un equipo debe descansar y en esta ocasión le correspondió al combinado nacional.

Aun con los resultados de la fecha 3, el equipo de Ángelo Marsiglia sigue invicto y lidera esta competición con 7 puntos. Manteniéndose así como uno de los equipos más fuertes en el continente, luego de quedar como subcampeonas en la Copa América.

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Pos. País Partidos Puntos Diferencia 1. Colombia 3 7 +4 2. Venezuela 3 5 +1 3. Chile 3 4 +3 4. Ecuador 3 4 +3 5. Argentina 2 3 +2 6. Perú 2 3 -1 7. Paraguay 3 3 -2 8. Uruguay 2 1 -1 9. Bolivia 3 1 -9

Programación de la fecha 4