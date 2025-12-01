Catherine Juvinao será cabeza de lista a la Cámara por Bogotá con la Alianza Verde

Colombia

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, será la cabeza de lista del Partido Verde a la Cámara por Bogotá.

La decisión se tomó por unanimidad al interior de la colectividad en la tarde de este lunes, en medio de una de las reuniones de entrega de avales para las elecciones al Congreso del próximo año.

Juvinao estará acompañada en la lista de Mauricio Toro, quien volverá a lanzarse a la Cámara tras haber sido director del Icetex durante los primeros dos años del Gobierno del presidente Gustavo Petro; y de Esteban Salazar, analista político y excoordinador de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación.

Este será el segundo periodo de Catherine Juvinao como representante a la Cámara. En 2022 fue elegida por primera vez como congresista con más de 45 mil votos e incluso, ha sido destacada como una de las mejores representantes.

Se espera ahora que a más tardar este miércoles el partido defina a quien presentará como cabeza de lista al Senado ante la coalición que se conformó con los partidos Demócrata, En Marcha, Colombia Renaciente y la ASI.

Hasta el momento la puja está entre las senadoras Angélica Lozano y Andrea Padilla y los senadores Ariel Avila, Jota Pe Hernández y Fabián Díaz.

Hay que señalar que el plazo de inscripción de candidaturas la Congreso vence el próximo lunes 8 de diciembre.