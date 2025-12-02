Judicializan a dos hombres por apropiarse de un vehículo alquilado en Melgar, Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Nelson González Varón y Daniel Torres Castillo, señalados de engañar a una mujer con el alquiler de un vehículo del que posteriormente se habrían apropiado.

Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó el delito de estafa agravada, el cual ninguno de los procesados aceptó.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 24 de enero de 2018 en Melgar, Tolima, donde González Varón y Torres Castillo, al parecer, convencieron a la víctima para que les alquilara un vehículo por la suma de 900.000 pesos mensuales.

Se evidenció que estos dos hombres, presuntamente, usaron documentos falsos para empeñar el vehículo y venderlo a terceros por 47 millones de pesos.

Ambos se encuentran privados de la libertad por hechos similares ocurridos en varias ciudades de Tolima, Santander, Cundinamarca y Huila.