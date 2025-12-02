Inauguran proyecto de autogeneración solar fotovoltaica con cambio de cubiertas más grande del país

Lamitech en Cartagena, Promigas y Surtigas, inauguran la nueva planta de autogeneración de energía solar fotovoltaica de esta compañía fabricante de laminados de alta presión y productos arquitectónicos, que se convierte en el proyecto de instalación con cambio de cubierta más grande en el país durante el 2025.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Promigas, con el apoyo de su filial Surtigas, fue la encargada del diseño, construcción y puesta en operación del proyecto, que le permitirá a la empresa Lamitech reemplazar ceca del 20% de la energía convencional por energía solar, para sus procesos administrativos e industriales.

“Esta planta tiene una capacidad instalada de 2,3 MWp y cuenta con 3.711 paneles instalados en cubierta. Se trata de un proyecto que evitará la emisión aproximada de 1.960 Toneladas de CO2 al año, equivalentes a sembrar 93.350 árboles/año. Con este tipo de iniciativas Surtigas y Promigas siguen consolidándose como la primera opción en soluciones energéticas de la región”, indicó Pilar Rodríguez, líder estratégica de Surtigas.

Jorge Ignacio Zapata Urrea, CEO de la compañía Lamitech, afirmó que este proyecto representa avances significativos para la gestión que adelanta esta compañía en temas de sostenibilidad.

“La inauguración de esta planta solar es un hito para Lamitech. Representa un avance concreto en nuestro camino hacia la descarbonización y reafirma nuestra decisión de operar con una matriz energética más limpia, diversa y resiliente. Seguiremos invirtiendo en innovaciones que eleven el estándar de sostenibilidad de nuestra industria y del país”, afirmó Zapata.

Al evento de inauguración, que se realizó en las instalaciones de Lamitech en Cartagena, asistieron Jorge Ignacio Zapata, CEO de Lamitech y Pilar Rodríguez de Surtigas, acompañados de los equipos que lideraron este importante proyecto.

Con la inauguración de este nuevo proyecto solar, que se suma a los casi 360 que Promigas tiene a nivel nacional, se reafirma el compromiso que la compañía tiene con la descarbonización del sector productivo. Continúan diversificando su portafolio con soluciones que integran generación renovable y eficiencia energética, para responder de manera integral a las necesidades de sostenibilidad del cliente.