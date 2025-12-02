Huevo colombiano a la conquista del mercado de los Estados Unidos

Este logro es el resultado del trabajo articulado entre Fenavi, el ICA, entidades como la Embajada de Colombia en Estados Unidos, y autoridades sanitarias de ambos países.

El Instituto Colombiano Agropecuario anunció que el Servicio de Inspección Sanitaria de los Estados Unidos, confirmó la viabilidad para la importación de huevos provenientes de Colombia.

El presidente de FENAVI, Gonzalo Moreno dijo que este anunció marca un hito para la internacionalización del sector avícola y fortaleciendo la presencia de los alimentos colombianos en uno de los mercados más exigentes y competitivos del mundo.

De acuerdo con la Federación los huevos para quebrar son aquellos destinados exclusivamente a la industria procesadora y no al consumo directo en su cáscara; estos productos se envían a plantas habilitadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), donde son rotos, separados, pasteurizados y procesados antes de su utilización, y se emplean principalmente en la elaboración de ovoproductos como huevo líquido, congelado o en polvo; en la industria alimentaria para procesos de panificación, pastelería, galletería, mayonesas, salsas, mezclas para productos horneados, helados, pastas y otros productos; así como en la fabricación de comidas preparadas o ingredientes destinados a la industria gastronómica.

“Este paso consolida el camino exportador de la avicultura colombiana. Que Estados Unidos abra la puerta a nuestro huevo es una demostración de confianza en la calidad, la bioseguridad y el profesionalismo de nuestro sector. Esto nos motiva a seguir trabajando para que más productos avícolas colombianos conquisten mercados internacionales y lleven el nombre de Colombia aún más lejos”, manifestó Moreno.

Por su parte, la gerente del ICA, Paula Cepeda destacó: “El agro colombiano continúa conquistando mercados internacionales. Cada vez son más los países que confían en nuestros productos y en la disciplina y dedicación de nuestros productores agropecuarios. Adquirir nuevas admisibilidades no solo fortalece nuestra economía, sino que también impulsa el desarrollo y crecimiento del sector agropecuario colombiano”.