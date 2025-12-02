“Es un refrito”: Carlos Carrillo sobre hallazgos de la Contraloría en Putumayo

Como un “refrito” calificó el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, el más reciente informe de la Contraloría General de la República, sobre millonarios hallazgos fiscales por un proyecto en el Putumayo.

Según el funcionario la entidad está haciendo un trabajo importante al responder todas las inquietudes de los organismos de control qué, según él, superan en número las realizadas durante la administración de Olmedo López, y aseguró que han gastado más de $4.000 millones para cumplir con todo lo solicitado.

“Primero es un refrito, ese informe de la contraloría tiene más de 6 meses. Nosotros estamos haciendo un gran trabajo, justamente en esta rendición de cuentas mencionábamos cómo hemos podido llegar a cero requerimientos vencidos. A lo largo de este año hemos recibido más de 2000 requerimientos; estamos hablando de alrededor de 10 requerimientos por día hábil del año, muchos más de los que le hicieron a Olmedo cuando estaba aquí, y todos los hemos respondido. Muchos de los requerimientos de la contraloría nos los dan con un día hábil de plazo", declaró el director.

Carrillo también cuestionó que el pronunciamiento del ente de control, se haya dado el mismo que la UNGRD presentaba su informe de gestión.