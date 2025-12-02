Dron con explosivos deja tres personas heridas en Tibú, Norte de Santander

Dron con explosivos deja tres personas heridas en la vereda Miramontes. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Un nuevo hecho de violencia sacudió la zona rural de Tibú, luego de que una vivienda ubicada en la vereda Miramontes, cerca del sector de Tres Curvas, fuera atacada con un dron cargado con explosivos.

De acuerdo con la información preliminar, el artefacto fue detonado directamente sobre la estructura, afectando a las personas que se encontraban en su interior.

El ataque dejó tres civiles heridos, entre ellos una menor de edad. En medio de la emergencia, los habitantes de la vereda auxiliaron a las víctimas y las evacuaron hasta un punto seguro para facilitar su traslado hacia un centro asistencial.

Las familias del sector manifestaron haber escuchado la fuerte detonación y observaron los daños causados en la vivienda impactada.

La situación generó temor entre la comunidad, que sigue enfrentando los riesgos derivados de la violencia armada en esta región del Catatumbo.

Las autoridades adelantan la verificación del hecho y trabajan en la recolección de información que permita establecer responsabilidades.