Con más de mil integrantes de la fuerza pública se reforzará la seguridad en el fin de año en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció el plan especial que se implementará en la época decembrina en Ibagué, precisamente la Administración Municipal, en articulación con la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ponen en marcha el Plan Navidad 2025, un dispositivo de seguridad que contará con más de 1.000 hombres y mujeres desplegados.

“Estamos presentes en todos los escenarios donde se mueve la ciudadanía, desde las zonas de rumba hasta los espacios de mayor actividad comercial. Ibagué va a sentir más cercanía y mayor capacidad operativa que en años anteriores”, afirmó el secretario de Gobierno, Francisco Espín.

El plan incorpora vigilancia aérea mediante sobrevuelos y drones de la Fuerza Aeroespacial, una herramienta que permitirá mejorar el monitoreo, anticipar riesgos y reaccionar de manera oportuna frente a posibles hechos delictivos.

“No vamos a permitir la delictividad en estas festividades. Este diciembre tendremos un despliegue superior al de años anteriores, con acompañamiento del Ejército y nuevas capacidades tecnológicas que fortalecen la protección ciudadana”, agregó Espín.

La estrategia también integra campañas especiales para prevenir la extorsión y orientar a la comunidad sobre el manejo seguro de dinero durante la temporada de primas.

El Escuadrón Antipolvora

En el marco de la campaña ‘Navidad feliz, Navidad sin pólvora’, se activó el Escuadrón Antipólvora, que atenderá de manera inmediata cualquier reporte de venta o uso ilegal de estos elementos.

“Vamos a estar muy atentos, especialmente con el apoyo del BAFUR, que realiza recorridos nocturnos para evitar el uso ilegal de pólvora. El objetivo es que ninguna familia ibaguereña viva una tragedia por esta causa”, puntualizó el Secretario de Gobierno.

Espacio público

Las autoridades reforzarán los controles de espacio público con un aumento de defensores distribuidos en tres turnos y una cuadrilla nocturna encargada de los sectores más concurridos por el alumbrado navideño, como el Panóptico, la carrera Tercera, el Parque de la Música y la Plaza de Bolívar.

“Tendremos cuadrillas nocturnas para garantizar orden y movilidad a quienes disfrutan del alumbrado y de las actividades decembrinas”, explicó Martha Echeverry, directora de Espacio Público.

Además, fue habilitada la plazoleta Santa Librada como sitio oficial para la Feria del Juguete y Feria Navideña, con el fin de ofrecer una actividad comercial organizada y segura. Echeverry recordó que existen normas claras para la ocupación del espacio público en la carrera Tercera:

“Muchos vendedores foráneos desconocen la regulación. Por eso realizamos operativos permanentes y trabajamos con ellos para respetar la normativa y mantener un entorno seguro para todos”, concluyó la funcionaria.