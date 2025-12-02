Cinco heridos deja lanzamiento de granada en barrio Aeropuerto

Autoridades investigan ataque con granada a una joyería en el barrio aeropuerto / Foto Archivo

Cúcuta

Un segundo atentado en menos de 24 horas se presentó en la zona norte de la ciudad de Cúcuta, en el barrio aeropuerto donde fue lanzada una granada contra un establecimiento.

los hechos se presentaron hacia la 1:30 am de la madrugada donde desconocidos lanzaron el artefacto contra una joyería del sector.

En la acción la comunidad reportó cinco personas heridas que fueron trasladadas al hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.

De los lesionados, los galenos reportaron la gravedad de uno de los lesionados por las graves heridas que registra en varias partes de su cuerpo.

Las autoridades investigan quienes serían los responsables de este hecho violento y si esta asociado a acciones extorsivas por parte de una organización criminal.