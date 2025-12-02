Capturados cuatro hombres por narcomenudeo en Guamo, Tolima

Tolima

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jhon Sebastián Cárdenas Manjarrez, Félix Santiago Guzmán Caicedo, Juan Felipe Duarte Leyva y José Humberto Palma Vargas, presuntos responsables de actividades de narcomenudeo en Guamo, Tolima.

Un fiscal de la Seccional Tolima les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó el cargo enrostrado.

Durante dos diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía Nacional en el sector de La Carrilera, en Guamo, fueron capturados los cuatro hombres. En el procedimiento también fue aprehendido un menor de edad.

Además, se incautaron varios gramos de cocaína, marihuana y dinero en efectivo, al parecer, producto de la actividad ilícita.

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Duarte Leyva y Palma Vargas. Los otros dos capturados quedaron con detención domiciliaria.