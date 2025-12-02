Ataque con granada deja una persona herida en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Este lunes, en la parte alta del barrio Carlos Pizarro, se registró un ataque con artefacto explosivo que dejó a un hombre herido y encendió las alertas de las autoridades.

Según el reporte preliminar, sujetos desconocidos lanzaron una granada que detonó en plena vía, generando temor entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel Moncada Gómez, de 30 años, quien sufrió lesiones causadas por esquirlas en distintas partes del cuerpo.

Inicialmente fue atendido en la Unidad Básica de Comuneros y luego remitido al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece bajo observación médica.

En su declaración, Moncada señaló como presunto responsable a un hombre conocido en la zona con el alias de “El Mono”, quien habría lanzado el artefacto antes de escapar.

Las patrullas que atendieron la emergencia realizaron un plan de búsqueda, pero no se han reportado capturas.

Fuentes de la comunidad aseguran que en ese sector hay presencia constante de expendios de estupefacientes.

Por ello, las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas asociado al microtráfico.

Uniformados adelantan las verificaciones y recolección de información para establecer los móviles del hecho y dar con el paradero del agresor.