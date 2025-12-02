Ataque a líder social en La Curva, Bucarasica

Cúcuta

Una acción violenta contra el líder social y militante de la Unión Patriótica Silvano Calvo se presentó en las últimas horas en las vías de la región.

Los hechos violentos se presentaron cuando el dirigente se desplazaba a la altura del sector de La Curva, jurisdicción del municipio de Bucarasica donde hombres armados salieron al paso del vehículo en el que se desplazaba el señor Calvo.

Luego de inmovilizar el vehículo, procedieron a despojar a su esquema de la Unidad Nacional de Protección UNP de la camioneta y de las armas de dotación.

Después de permanecer unas horas retenidos, fueron dejados en libertad, quienes procedieron a pedir auxilio, desplazarse al municipio de Ocaña y luego a la ciudad de Cúcuta.

Las víctimas después del suceso se trasladaron a la capital nortesantandereana apara elevar las denuncias correspondientes, frente a lo ocurrido.