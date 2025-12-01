Volvieron los sicarios al barrio Olaya de Cartagena: un joven de 19 años es la víctima fatal

En el barrio Olaya Herrera, sector La Magdalena, se presentó el homicidio con arma de fuego de Carlos César Marrugo Novoa, de 19 años, natural de Cartagena, quien alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial donde falleció producto del atentado.

Según lo manifestado por testigos en el lugar, el occiso se encontraba en vía pública, cuando llegó un sujeto como parrillero de una motocicleta, desenfunda un arma de fuego y le dispara en repetidas ocasiones.

Realizaron la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación. El hoy difunto no tenía anotaciones judiciales.