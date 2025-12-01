Ventas superiores a $30 millones dejó Expo Etnia Bolívar 2025

Con una afluencia masiva de ciudadanos, visitantes de Cartagena y un volumen de ventas que superó todas las expectativas, finalizó Expo Etnia Bolívar 2025.

Durante dos días, Expo Etnia 2025 reunió en el Palacio de la Proclamación a un grupo de mujeres emprendedoras pertenecientes a las comunidades negras, afrodescendientes, indígenas, palenqueras y raizales del departamento.

Ellas no solo expusieron y comercializaron sus productos únicos y creaciones artesanales, sino que proyectaron la riqueza cultural de sus territorios, transformando esta segunda edición en una celebración de la identidad bolivarense.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, durante su visita a la feria expresó su profunda satisfacción ante el impacto del evento: “Expo Etnia 2025 es la materialización de nuestro firme compromiso con las mujeres y el emprendimiento en el ‘Bolívar Mejor’. Más allá de ser una vitrina para nuestros productos y un promotor de nuestras tradiciones ancestrales, este evento es un reflejo de la fuerza y la resiliencia de nuestras mujeres étnicas. Durante dos días, turistas y cartageneros tuvieron la oportunidad de conectar con el alma de Bolívar a través de las creaciones de estas mujeres, y el impacto social y económico logrado nos llena de profundo orgullo”.

Expo Etnia Bolívar 2025 es una iniciativa liderada por la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social de la Gobernación de Bolívar, bajo la visión y el impulso de la Primera Gestora Social, Angélica Salas. “Estamos felices con el balance de Expo Etnia 2025. Nuestras emprendedoras han superado los 30 millones de pesos en ventas y han fortalecido sus habilidades de comercialización y mercadeo, empoderándolas para proyectarse con mayor autonomía económica y un renovado sentido de liderazgo. Cada venta es una historia de superación y una apuesta por la dignidad”, expresó Angélica Salas.

Más allá de su éxito comercial, Expo Etnia 2025 funcionó como un poderoso catalizador para el fortalecimiento de los lazos comunitarios y la visibilización del empoderamiento femenino. La agenda complementaria, que incluyó conversatorios y demostraciones artísticas, enriqueció la experiencia de las participantes de la feria, fomentando el diálogo intercultural y la valoración de la diversidad.

Con la exitosa clausura de esta segunda edición, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo económico y social de las mujeres étnicas del departamento, brindándoles plataformas y herramientas concretas para alcanzar su autonomía económica, fortalecer sus proyectos de vida y consolidarse como pilares fundamentales de la sociedad bolivarense.