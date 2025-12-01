Ventas bajas en la previa de la final del Torneo de la B en Cúcuta( Foto www.cucutadeportivo.com.co )

Cúcuta.

A menos de 24 horas del partido que definirá el título del Torneo de la B entre el Cúcuta Deportivo y Real Cundinamarca, el panorama en los alrededores del estadio General Santander se mantiene con un movimiento comercial mínimo.

Las ventas de camisetas, bufandas y banderas rojinegras, que normalmente aumentan en jornadas previas a un encuentro decisivo, continúan bajas.

William Lancheros, vendedor ubicado frente al estadio, señaló a Caracol Radio que las ventas de este fin de semana han estado muy por debajo de lo esperado.

“La venta ha estado bajita. Ayer no se movió prácticamente nada y hoy tampoco arranca. El clima no ayuda, pero también la gente está desconfiada porque ya varias veces hemos llegado a finales y al final nos quedamos por fuera”, explicó.

Aunque se prevé que mañana, sobre la hora del partido, se presente un repunte, los comerciantes reconocen que esta no es la dinámica habitual para un duelo que define un título.

“Siempre se vende algo el día del partido, pero para este punto ya deberíamos tener un movimiento importante”, agregó Lancheros.

Los vendedores atribuyen parte del desánimo a la situación administrativa del club. “Esto tiene nombre y apellido. El señor Cadena. Si él vende el equipo, créalo que en el siguiente partido entran 15 o 20 mil personas”, aseguró, al referirse al distanciamiento de la hinchada con la dirigencia actual.

A esta coyuntura se suma la reciente decisión de la Alcaldía de Cúcuta de restringir el ingreso de los llamados “trapos” al estadio.

Aunque la medida no afecta directamente la venta de indumentaria, sí podría incidir en el ambiente dentro de las tribunas.

“Nosotros vendemos franelas, bufandas y banderas; esas entran sin problema, la gente las adapta. Los trapos son los avisos grandes de las barras, y eso sí cambia la visual adentro”, señaló el comerciante.

Pese al lento movimiento, los vendedores mantienen la expectativa de que el encuentro de mañana no solo traiga un buen resultado deportivo, sino que reactive el ánimo de la hinchada y la dinámica económica que suele rodear a los partidos de alto impacto.