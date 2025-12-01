“Transición energética no es prohibición”: Efraín Cepeda

El senador durante su intervención en el foro sobre los desafíos del sector eléctrico en Colombia. | Foto: Caracol Radio

Durante el evento ‘Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia’, Efraín Cepeda afirmó que la gestión del sector minero-energético por parte del Gobierno nacional ha sido caótica y que se ha confundido la transición energética con la prohibición. Esta postura, continuó, ha afectado la seguridad jurídica del sector privado y retrasado proyectos clave como la exploración de gas natural.

El senador también insistió en la necesidad de articular los ministerios del Interior, Medio Ambiente y Minas y Energía para agilizar las consultas previas y los trámites ambientales. Además, planteó avanzar en subastas rápidas de energías renovables y no renovables, y recalcó que sin gas natural local y el respaldo de plantas térmicas, la transición energética sería inviable y podría elevar los costos para los colombianos.

Aquí la entrevista completa: