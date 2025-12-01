“Transición energética no es prohibición”: Efraín Cepeda
El senador y precandidato presidencial alertó sobre riesgos en el sector minero-energético y la falta de inversión que podría derivar en una crisis del servicio.
Durante el evento ‘Los grandes desafíos del sector eléctrico en Colombia’, Efraín Cepeda afirmó que la gestión del sector minero-energético por parte del Gobierno nacional ha sido caótica y que se ha confundido la transición energética con la prohibición. Esta postura, continuó, ha afectado la seguridad jurídica del sector privado y retrasado proyectos clave como la exploración de gas natural.
El senador también insistió en la necesidad de articular los ministerios del Interior, Medio Ambiente y Minas y Energía para agilizar las consultas previas y los trámites ambientales. Además, planteó avanzar en subastas rápidas de energías renovables y no renovables, y recalcó que sin gas natural local y el respaldo de plantas térmicas, la transición energética sería inviable y podría elevar los costos para los colombianos.
Aquí la entrevista completa: