Por caída de material, la autopista Medellín-Bogotá permanecerá cerrada toda la noche

Antioquia

La noche de este domingo se reportaron intensas lluvias en una parte del Oriente de Antioquia. Las precipitaciones han generado movimientos en masa específicamente a la altura del municipio de Guarne.

La concesión vial Devimed, encargada de la autopista Medellín-Bogotá, informó que, debido a esta situación reportada en el km 14, sector Alto de la Virgen, se decidió cerrar ese corredor en ambos sentidos durante toda la noche y que el lunes 1 de diciembre a primera hora personal técnico evaluará el lugar con la contingencia y determinará las maniobras de la apertura de la vía.

Por lo anterior, la empresa recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar mayores consecuencias ante las lluvias que afectan la movilidad.