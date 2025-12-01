Medellín

Por caída de material, la autopista Medellín-Bogotá permanecerá cerrada toda la noche

La afectación de la vía se reporta en el km 14, sector alto de la Virgen y se recomienda tomar vías alternas.

Autopsita Medellín- Bogotá cerrada por movimiento en masa- foto Devimed

Antioquia

La noche de este domingo se reportaron intensas lluvias en una parte del Oriente de Antioquia. Las precipitaciones han generado movimientos en masa específicamente a la altura del municipio de Guarne.

La concesión vial Devimed, encargada de la autopista Medellín-Bogotá, informó que, debido a esta situación reportada en el km 14, sector Alto de la Virgen, se decidió cerrar ese corredor en ambos sentidos durante toda la noche y que el lunes 1 de diciembre a primera hora personal técnico evaluará el lugar con la contingencia y determinará las maniobras de la apertura de la vía.

Por lo anterior, la empresa recomienda a los conductores tomar vías alternas para evitar mayores consecuencias ante las lluvias que afectan la movilidad.

