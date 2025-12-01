Los hechos motivo de la investigación ocurrieron el 28 de agosto de 2021

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a cuatro exconcejales de Susacón, Boyacá, por presuntamente extralimitarse en el ejercicio de sus funciones legales al votar para nombrar a un personero interino, y desconocer a la persona que había sido designada previamente para ocupar el cargo.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo señaló que, al parecer, Tránsito Edith Aponte Lizarazo, Rodolfo Puentes Suárez, José Luis Mesa Vargas y Gregorio Sandoval Lizarazo, quienes ejercieron entre 2020 y 2023, votaron en la sesión del 28 de agosto de 2021 para derogar al abogado que se encontraba desempeñando el rol.

El Ministerio Público indicó que la posible actuación de los disciplinables para elegir personero interino implicó revocar un acto administrativo de carácter particular y generó inseguridad jurídica frente a la titularidad de la Personería Municipal de Susacón.

Para el organismo de control, con la supuesta conducta los cabildantes pudieron incurrir en un desconocimiento del principio de responsabilidad que rige la función pública, por lo que de manera provisional la calificaron como falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave.