Nueva EPS se está quedando sin red hospitalaria en Manizales por el incumplimiento de pagos

Manizales

El Hospital Santa Sofía de Manizales ha tomado la drástica decisión de suspender, la atención a todos los pacientes afiliados a la Nueva EPS.

Esta medida responde a la persistente y grave falta de pagos por parte de la Entidad Promotora de Salud (EPS), sumada a la ausencia total de un cronograma o compromiso real para saldar las abultadas deudas, destacó, el gerente del hospital departamental, Carlos Alberto Piedrahita.

“Es triste decir que durante los últimos 3 meses, ante los incumplimientos y la mora en los pagos por parte de la Nueva EPS a toda la red hospitalaria nacional, y en particular a la de Caldas, hemos sido nosotros quienes hemos asumido la responsabilidad de la atención de pacientes con enfermedades críticas y delicadas afiliados a dicha EPS”, destacó el gerente.

Falta de paga de Nueva EPS

Los directivos del hospital han manifestado que, a pesar de la crítica situación financiera, han asumido la “pelea” de atender a pacientes que llegan descompensados, incluso en medio de la saturación de camas.

Denuncian el gerente del hospital Santa Sofía que esto es considerado un “genocidio silencioso” por parte de la Nueva EPS, exacerbado por el “paseo de la muerte” que experimentan los pacientes a través del Centro Regulador de Urgencias (CRUE) de la EPS, que no encuentra dónde ubicarlos.

El cierre de servicios

La justificación para esta determinación se basa en que la la Nueva EPS carece de una red de atención primaria, secundaria o alterna en todo el departamento de Caldas. La única red de la que disponía hasta ahora era el Hospital Santa Sofía. Con la decisión adoptada, Santa Sofía también deja de ser prestador de servicios para la Nueva EPS de aquí en adelante.

El gerente del hospital, visiblemente afectado, lamentó la situación, recordando que habían radicado cuentas por valor de $10.000 millones de pesos.

El Decreto de Giro Directo establecía que la República debía garantizar al menos el 80% de postulación y giro de estos recursos. Sin embargo, la gerencia se encontró con un documento de la Nueva EPS donde se notifica una postulación para el mes de diciembre de tan solo $136 millones de pesos, y lo más alarmante, cero pesos postulados para eventos, según lo destacó el gerente.

!De los $10.000 millones de pesos radicados, el hospital esperaba recibir un mínimo de $8.000 millones de pesos en la postulación. Al no aparecer postulados por ningún lado, el Comité de Gerencia del Hospital Santa Sofía ha tomado la irrevocable decisión de cerrar todos los servicios a los usuarios de la Nueva EPS", indicó el médico.