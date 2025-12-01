Murió el padre Alberto Múnera, fundador de Javeriana Estéreo 91.9

Luis Alberto Múnera Duque, reconocido sacerdote jesuita, falleció a los 88 años en Bogotá. Sus exequias se realizarán el martes 2 de diciembre a las 11:00 a.m. en La Soledad. Múnera Duque fue considerado una de las figuras más influyentes dentro de la comunidad.

En 1973 fue nombrado decano fundador de la Facultad de Estudios Interdisciplinarios (FEI). Su trayectoria también incluyó cargos como decano académico de la Facultad de Educación, director de la Fundación Social y rector del Colegio Mayor de San Bartolomé.

Desde 1983 hasta noviembre de este año dirigió el programa Cristianismo al día, el espacio más antiguo de la emisora Javeriana Estéreo, que el mismo fundó.