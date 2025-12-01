Mujer fue capturada en hospital de Magangué por presunto rapto a recién nacido

En el marco de la estrategia “Navidad con Propósito” contra el secuestro y la extorsión, la Policía Nacional de Colombia, a través del grupo GAULA-Bolívar, en coordinación con patrullas de vigilancia y unidades de Infancia y Adolescencia, logró el rescate de un bebé de apenas un día de nacido y la captura en flagrancia de Brenda Yissel Núñez Castañeda, señalada presuntamente de sustraer al menor de la sala de maternidad del Hospital La Divina Misericordia de Magangué.

Según las investigaciones, la mujer aprovechó que la madre del recién nacido se encontraba dormida para sustraer al infante y dirigirse hacia la salida del centro médico. La situación fue detectada por el vigilante de seguridad del hospital, quien notó la ausencia de documentos de autorización, activando de inmediato el protocolo de seguridad.

La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple. En audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Alejandro Reyes Ramírez, resaltó la importancia de proteger a la población infantil del departamento: “Cada niño y niña en Colombia debe crecer seguro, libre de amenazas y rodeado de protección. Nuestro deber es garantizar que ningún menor sea vulnerado, y actuaremos con toda nuestra capacidad para defenderlos siempre”, afirmó.

La Policía Nacional invitó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier comportamiento sospechoso que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes en el departamento de Bolívar.