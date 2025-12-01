Horóscopo del profesor Salomón HOY 1 de diciembre: ¿Qué le espera a los signos en el cierre de 2025?

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló que durante el mes de diciembre muchos signos del zodiaco recibirán cosas positivas para cerrar el 2025 de buena manera e iniciar el Año Nuevo con la prosperidad y firmeza que necesita. Mientras que otros deberán revisar ciertas cosas en su vida para garantizar que todo fluya a su favor.

El número 1 siempre será símbolo de liderazgo, lo que representa la autoridad y el orden de una forma especial. Sin embargo, Saturno y Plutón realizan cuadraturas en este nuevo año para abrir nuevos campos y descubrir una misión que deberá comenzar a partir de ahora. Además, la luna creciente le ayudará en este proceso de renovación.

Para este lunes 1 de diciembre, el color es el rojo y el número es el 2853. Por otra parte, la recomendación del profesor Salomón es tomar canela en polvo en la mano izquierda y soplarla hacia la puerta principal de su casa. Mientras tanto, proclamará lo siguiente: “Cuando soplo esta canela, a este lugar llega la riqueza, la prosperidad y el éxito”.

Horóscopo del profesor Salomón para este lunes 1 de diciembre de 2025

Aries

Las cosas pueden girar a su favor o en contra durante el mes de diciembre. Solo usted tiene el poder de que todo salga bien con un pensamiento positivo y actuando con honestidad, amor y fe. Esto también lo llevará a triunfar en aquello que busca realizar.

Número: 3900

Tauro

Las envidias nunca faltarán, por lo que debe cuidarse de personas o circunstancias negativas para que todo fluya de forma positiva. Por otra parte, debe dejar de lado la duda y mantener la seguridad y firmeza en lo que hace con tal de recibir las cosas buenas.

Número: 0914

Géminis

Es importante manejar la unión con la familia. En este caso, busque la reconciliación si ha tenido problemas con algún miembro del hogar o también trate de colaborar en lo que pueda para recibir las bendiciones que le esperan.

Número: 3859

Cáncer

La sabiduría será su gran aliado para afrontar lo que se viene en diciembre. Esto también implica no desesperarse y aceptar las cosas con calma para tomar las mejores decisiones en lo que se venga. Por otra parte, es importante que se tome un baño de hierbas para experimentar la renovación que se avecina.

Número: 2876

Leo

Si bien últimamente ha tenido muchos altibajos, hay muchas cosas que irá recuperando en el camino para cerrar el año de forma positiva. También debe cuidarse de sus enemigos, incluso el que parece el más pequeño puede causarle daño.

Número: 4463

Virgo

Recuerde cerrar con broche de oro el 2025, ya que hay cosas buenas que se darán al final del camino. Además, esto le permitirá tener mejores resultados para el próximo año que le brindarán prosperidad y firmeza.

Número: 0358

Libra

Recuerde mantener la calma a lo largo de diciembre y no dejarse afectar por personas o circunstancias que lo pueden desestabilizar emocionalmente. Esto es fundamental para que el cierre de año sea positivo.

Número: 1598

Escorpio

El 2026 será un año de renacimiento. Sin embargo, comenzará a activarse en este mes de diciembre, así que deberá tomar el impulso suficiente para llegar a la tranquilidad y la felicidad que requiere en su vida.

Número: 4211

Sagitario

Es momento de dejar la tristeza. Si algo no salió bien o lo está afectando emocionalmente, lo mejor es cambiar la actitud desde ahora. Esto también lo llevará a terminar bien el 2025 para que el Año Nuevo venga con cosas buenas.

Número: 5644

Capricornio

Hay cosas que todavía debe ajustar antes de que termine el 2025; esto incluye el pago de deudas o presentar documentos importantes. Esto también le dará terreno para la renovación y los cambios que tendrá que llevar a cabo durante el 2026.

Número: 5122

Acuario

Debe saber administrar el dinero que recibirá, ya que llegará de fuentes inesperadas, por lo que es importante abrirse a las oportunidades que se avecinan. De esta manera, podrá tener un buen mes y un gran cierre de año.

Número: 3204

Piscis

Se viene un final de año inolvidable, ya que estará marcado por el éxito, la felicidad y la estabilidad que necesita a pesar de las irregularidades que se han presentado en 2025.

Número: 6834