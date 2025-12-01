Gobernadora del Tolima expondrá en público a quienes cometan violencia política contra las mujeres

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, aprovechó el cierre de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental para anunciar la conformación de una mesa interinstitucional para enfrentar la violencia política que se está presentando contra las mujeres que ejercen cargos en entidades del Estado.

El anuncio de la mandataria surgió luego de los reiterados casos de violencia de género presentados en el Tolima durante los últimos meses, de los cuales ha sido víctima la misma mandataria seccional.

“Desde este primero de diciembre estará activa de manera permanente, 24/7, la ruta de atención frente a la violencia contra la mujer. Decisión que responde a los reiterados casos de agresión verbal, física, de constreñimiento, acoso e irrespeto contra las mujeres del Tolima que ejercen cargos públicos y ocupan espacios de liderazgo”, advirtió Matiz.

Además de su caso, la gobernadora citó los ejemplos de otras alcaldesas que también están siendo víctimas de violencia política en sus respectivos municipios. Primero se refirió a lo ocurrido con la alcaldesa de Natagaima, Astrid Pava, y luego al posible caso de la alcaldesa de Santa Isabel, Diana Magaly Caro.

“Me pareció indignante escuchar cómo una mandataria se paraba en medio del parque y daba su discurso, y lo primero que manifestaba era lo dolida que se sentía porque en su territorio la trataban de ‘burra’; así lo dijo ella. Y ver esta mañana cómo otra mandataria de otro de los municipios me llamaba a mí con lágrimas en los ojos y me manifestaba además que estaba siendo objeto de violencia política; eso no lo vamos a permitir en este departamento”, contó la gobernadora.

Matiz reveló que convocará a todas las instituciones, incluso internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), para hacer seguimiento estricto a esta problemática en el Tolima.

“Por eso solicito a la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Presidencia de la República, los ministerios relacionados, las iglesias, la ONU y la OEA la conformación de una mesa permanente de observación, relatoría, acompañamiento y estrategia para hacer seguimiento y enfrentar estos casos”, puntualizó.

La mandataria fue más allá y advirtió que, si es necesario, publicará los nombres de los promotores de la violencia política en el edificio de la Gobernación del Tolima, para exponerlos ante la palestra pública con una especie de cartel de agresores.

“Es inaudito y retrógrado que esta violencia provenga de hombres que también ejercen cargos de representación popular y liderazgos públicos. Si es necesario publicar quiénes están ejerciendo esa violencia, así lo haré. A las mujeres se les respeta. Basta de violencia de género”.

Seguidamente, la gobernadora Matiz denunció que las mujeres en cargos del Estado están enfrentando enemigos silenciosos: “Me refiero a los que con tozudez mantienen un arcaico pensamiento arraigado en su área cultural sobre la mujer y sobre su rol social. Esa es una batalla cultural que apenas comienza porque es cambiar una forma de ver la vida, es remover un chip instalado en el comportamiento desde la misoginia y el machismo”, sentenció.