Este es el perfil del nuevo Contralor General de Boyacá

El nuevo contralor, fue elegido con nueve votos, en la Asamblea de Boyacá.

El abogado, Carlos Andrés Aranda Camacho quien se venía desempeñando como decano de la facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Tunja fue elegido por 9 votos a favor como nuevo Contralor General de Boyacá.

Aranda Camacho, actual decano de la Facultad de Derecho, es un abogado tomasino con trayectoria en los sectores público, académico y de investigación. Su nombramiento, dice la Universidad, “representa un motivo de orgullo para la comunidad tomasina y un reconocimiento a su excelencia profesional y humana”.

Carlos Andrés Aranda Camacho es bogado Cum Laude formado en la Santoto Tunja con estudios de especialización y maestría en Derecho Administrativo de la misma institución. Complementó su formación con una maestría en Fiscalidad Internacional en la Universidad Internacional de La Rioja.

Como decano de la Facultad de Derecho, impulsó la calidad académica, el fortalecimiento curricular, la proyección investigativa y la articulación con el entorno regional. Su trayectoria en el sector público incluye cargos como Gerente del Ideboy, Secretario de Contratación de la Gobernación de Boyacá, y Director de Recaudo y Fiscalización de la Secretaría de Hacienda del departamento.

El nuevo contralor estará al frente del organismo de control de Boyacá hasta finales del 2029.