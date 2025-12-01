Empate técnico en las presidenciales de Honduras entre dos candidatos de derecha

Hay “empate técnico” entre dos candidatos conservadores en las elecciones a la presidencia de Honduras.

El empresario Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, aventaja por 515 votos al animador de televisión Salvador Nasralla, según informó el Consejo Nacional Electoral, tras el escrutinio de un 57% de las actas de votación.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2″, declaró la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, a través de su cuenta de X.

#MUNDO | Empate técnico en las presidenciales de Honduras entre dos candidatos derechistas: el empresario Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, y el animador de televisión Salvador Nasralla.



Asfura aventaja a su rival por apenas 515 votos, lo que… pic.twitter.com/lvmghh0zPp — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

A partir de ahora comenzará el escrutinio manual para conocer al ganador de los comicios, tal como detalló Hall, quien explicó que, luego de la Transmisión de Resultados Preliminares, se dará paso al “proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”.

De acuerdo con la ley, el CNE deberá realizar un pronunciamiento oficial con los resultados definitivos en los próximos 30 días.

En adición, la presidenta del CNE agradeció al pueblo hondureño por “acudir a las urnas y ayudarnos a cuidar el proceso electoral”. Al menos 2,8 millones de ciudadanos participaron en las elecciones.

Cabe mencionar que el conservador Asfura ha logrado 749.022 votos (39,91 %), mientras que Nasralla cuenta parcialmente con 748.507 (39,89 %).

En un tercer lugar aparece la izquierdista Rixi Moncada, del oficialista Partido Libre con unos 359.584 votos (19.16%).

“Hoy, un día después de las Elecciones despertamos en un país con paz, sin actos de violencia y eso es un triunfo para todos los que amamos Honduras”, destacó Hall.

Un giro a la derecha en Honduras

Pese a que, parcialmente, siguiendo los resultados preliminares, Asfura, del Partido Nacional, toma ventaja en los comicios, su contrincante, Nasralla se proyectó como ganador en su cuenta de X: “Con las actas que faltan y la distribución real por departamento: NASRALLA es el ganador proyectado”, aludiendo a que en Cortés, departamento del noroccidente de Honduras, faltaban por contar “muchos votos”.

Pese al ajustado empate, los resultados evidencian el retorno de la derecha al poder en Honduras, país gobernado en el último periodo por el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre).

El año pasado, Nasralla renunció a la vicepresidencia del actual Gobierno de Xiomara Castro por riñas internas. De tal forma, se unió al Partido Liberal, que lleva 16 años sin llegar al poder, por lo que esa posible victoria se podría tornar como un logro partidista, después de la adhesión del candidato a una resquebrajada formación política.

El Partido Nacional solo lleva un periodo sin gobernar, tras la salida del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien duró tres Administraciones en el poder (2010-2022) y fue sujeto de denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes de narcotráfico.

Justamente, a escasos días de las elecciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, sorprendió al apoyar a Asfura, el candidato de este partido, bajo la promesa de que habrá apoyo para el país centroamericano, azotado por la pobreza y oleadas migratorias hacia la nación norteamericana.

Con ese respaldo a Asfura, Trump también asombró a los hondureños con un futuro indulto al expresidente Hernández, condenado en 2024 en Estados Unidos a 45 años de prisión, más cinco de libertad vigilada, por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.