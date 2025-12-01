De decano de la facultad de Derecho de la Santoto Tunja a la Contraloría General de Boyacá

Asamblea de Boyacá eligió con 9 votos a favor y 7 ausentes al nuevo Contralor General para el periodo 2026 – 2029.

Se trata del joven abogado, Carlos Andrés Aranda Camacho quien ya se ha desempeñado en diferentes cargos en la gobernación de Boyacá y quien viene de ser el decano de la facultad de derecho de la Universidad Santo Tomás de Tunja.

El nuevo jefe de la contraloría en Boyacá habló de sus retos.

“Recibimos honorables diputados, esto con humildad y responsabilidad y gran agradecimiento con cada uno de ustedes con bastante amor por nuestro departamento de Boyacá. Nos basaremos en tres pilares que serán, la independencia, la técnica, la objetividad y la participación pública. Desde ya, hacemos un llamado a los funcionarios de la Contraloría General de Boyacá para que nos acompañen en estos retos para que nos acompañen a soñar la institución que queremos”.

La diputada Maryory Ortiz, del Pacto Histórico, una de las que se retiró del recinto se refirió a los cuestionamientos que le hicieron a esta elección.

“Nosotros nos apartamos del proceso. Aquí ha habido una persona, hoy elegida, a quien si bien es cierto le conozco en escenarios académicos, no de manera personal y reconozco que tiene un conocimiento y una experticia. El doctor Aranda con todas sus capacidades y que la reconocemos fue asesor jurídico de la asamblea de Boyacá, de su presidenta, posteriormente fue contratado dentro de la gobernación como asesor y ha estado vinculado de manera clara con el Partido Verde eso no es un secreto para ningún ciudadano. Esa es una persona que ha incidido en la toma y en la generación de decisiones administrativas en el departamento de Boyacá y si bien es cierto, por la manera en la que se le entregaron algunos contratos, esto no genera un impedimento legal, sí genera un impedimento ético”.

La Universidad Santo Tomás de Tunja celebró la elección de Carlos Andrés Aranda, quien era el decano de la facultad de Derecho.