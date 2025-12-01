DATT inmovilizó carrozas eléctricas no autorizadas en Bocagrande

El Distrito de Cartagena, en cumplimiento con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Protección Animal y el Plan de Desarrollo Distrital, ha puesto en marcha un proceso de sustitución de vehículos de tracción animal utilizados con fines turísticos, por carrozas eléctricas, en consonancia con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte.

Este proceso tiene como objetivo mejorar las condiciones de los trabajadores del sector turístico y garantizar una movilidad más sostenible en la ciudad. En este sentido, de acuerdo con la Resolución 20243040046465, en el artículo 5.15.2.1 del Mintransporte, se indica que para el tránsito de carrozas eléctricas para turismo, los prestadores de servicios turísticos deberán estar inscritos ante el RNT- Registro Nacional de Turismo y ante la entidad de tránsito competente en los municipios del país.

En atención a la evidencia de circulación de tres carruajes eléctricos en el sector de Bocagrande que no cumplían con los requisitos establecidos para operar en Cartagena, se procedió a la inmovilización de los mismos. Es importante aclarar que no se está limitando la operación de vehículos registrados en otras ciudades.

El procedimiento de tránsito se realiza porque estas carrozas eléctricas deben contar con un número único de registro una vez hayan surtido el proceso ante la autoridad de tránsito competente en el Distrito. Es decir, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte - DATT, el cual no han realizado

Cabe resaltar que, dentro del proceso de sustitución de vehículos de tracción animal, se debe reemplazar el mismo número de vehículos que operan hoy en la ciudad, por lo que es importante aclarar que los carruajes inmovilizados no hacen parte del proceso actual de sustitución.

El Gobierno distrital ha impulsado esta iniciativa buscando siempre el bienestar colectivo y asegurando que ningún cochero o conductor quede fuera de este proceso, brindando la misma oportunidad para todos. Sin embargo, se ha identificado que algunas personas intentan monopolizar la actividad, lo cual contraviene las concertaciones previas y los acuerdos alcanzados para asegurar que todos los involucrados en esta actividad tengan las mismas condiciones de operación y acceso a los beneficios del plan.

El proceso de sustitución de vehículos es parte de un plan integral de fortalecimiento a las asociaciones de cocheros, garantizando igualdad de condiciones para todos los actores del sector. El Distrito de Cartagena está trabajando para ofrecerles beneficios significativos, incluyendo zonas de parqueo, hangares para el almacenamiento y suministro energético necesario para la operación de los nuevos vehículos eléctricos.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena se reitera el compromiso del Gobierno distrital con la sostenibilidad, la protección animal y el apoyo a los trabajadores de la ciudad. Se continúa trabajando de forma concertada para garantizar el éxito de este proceso para todos los involucrados