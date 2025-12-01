Cúcuta esta en descuento, feria comercial de la ciudad

Feria comercial este fin de semana en Cúcuta / Foto Archivo( Foto Camara de Comercio Cúcuta )

Cúcuta

Más de ochenta empresarios del sector calzado y textil orientados por la secretaria de desarrollo económico de la Gobernación de Norte de Santander promueven una gran feria comercial en el centro de la ciudad.

Jhoana Arévalo, directora ejecutiva Corpomoda dijo a Caracol Radio que “este ejercicio busca brindarle toda la atención a los cucuteños para facilitarle las compras y permitirles que bajo módicos precios puedan tener acceso a los productos como textiles y calzado”.

Dijo la dirigente gremial que el epicentro del evento será el parque Santander, donde se instalaran los comerciantes desde las 6 am hasta las 10 pm".

Manifestó que “allí también estarán emprendedores, y otros comerciantes muy ligados a las actividades que demanda esta época que también tendrán su espacio”.

Los comerciantes en esta tercera versión esperan recursos superiores a los cuatrocientos millones de pesos en ventas durante esta atractiva jornada.