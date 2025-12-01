El Concejo aplazó la elección del contralor de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que, debido a la ausencia de uno de los ternados y la obligación de recomponer la terna presentada originalmente por la Universidad de La Costa, la mesa directiva del Concejo Municipal de Ibagué determinó aplazar la elección de Contralor Municipal para el periodo 2026–2029.

La terna estaba conformada por Francy Johana Ardila Salazar, Iván Darío Delgado Triana y Olga Lucía Liévano Rodríguez, esta última fue excluida debido a que no hizo presencia en la entrevista que estaba prevista para el domingo 30 de noviembre.

Según el concejal William Rosas, segundo vicepresidente de la corporación, la decisión se adopta en estricto cumplimiento de la Resolución 245 del 21 de agosto de 2025. Recordó que el numeral 11 del artículo 9 señala que no presentarse a la entrevista es causal de exclusión. Esta situación implica que la terna queda incompleta y, por tanto, no puede avanzarse ni en la entrevista ni en la elección programada.

“El parágrafo del artículo 22 es claro: ante circunstancias como la ausencia injustificada, corresponde recomponer la terna. Y al quedar incompleta, no es posible continuar con las etapas previstas para el día de hoy. Debemos remitirnos estrictamente a lo que establece la normatividad vigente”, afirmó Rosas.

Además, Rosas destacó que en el proceso se ha hecho hasta un examen de integridad aplicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública a los ternados. “Ese examen implica un compromiso por parte de quienes avanzan en el proceso. Desafortunadamente, la ausencia registrada hoy desmonta la terna y obliga a iniciar el procedimiento de recomposición”, señaló.

Rosas enfatizó que la responsabilidad de recomponer la terna recae en la plenaria del Concejo, que deberá proceder conforme a lo dispuesto en la resolución y los lineamientos legales aplicables.