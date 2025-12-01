Colombia no está exento de entrar en racionamiento energético: Acolgen

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, alertó durante el encuentro ‘Los Grandes Desafíos del Sector Eléctrico’, de Prisa Media, sobre la necesidad de estimular la oferta de energía en Colombia para evitar posibles racionamientos en el servicio. Para lograrlo, instó al Gobierno a destrabar los proyectos de inversión en curso y a impulsar una subasta de energía sustentada en conceptos de especialistas.

Por otro lado, Gutiérrez explicó que para lograr exitosamente la transición energética es necesario “sumar” a fuentes de generación “verdes” con fuentes tradicionales para evitar apagones por falta de suministro.

A continuación, la entrevista completa: